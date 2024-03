Récital d’orgue Eglise Saint-Méen Cancale, vendredi 3 mai 2024.

Récital d’orgue Eglise Saint-Méen Cancale Vendredi 3 mai, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-03 20:30

Fin : 2024-05-03 21:45

Récital : Itinéraires avec François Espinasse au grand orgue. Œuvres de Bach, Alain, Florentz, Tournemire. Vendredi 3 mai, 20h30 1

https://www.facebook.com/laroutedesorgues

Chaque année, le festival de la Route des Orgues fait étape à Cancale pour se mettre à l’écoute du grand orgue de l’église Saint-Méen !

Il s’agit d’un instrument puissant, coloré, capable de servir des musiques couvrant plusieurs siècles.

François Espinasse, organiste de la Chapelle Royale de Versailles, professeur au Conservatoire Supérieur de Lyon, sera aux claviers pour nous emmener dans des itinéraires musicaux originaux et raffinés.

En partenariat avec les Amis des Orgues de Cancale.

Eglise Saint-Méen Cancale Cancale 35260 Ille-et-Vilaine