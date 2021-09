Lyon Temple de la Lanterne Métropole de Lyon Récital d’orgue au Temple de la Lanterne Temple de la Lanterne Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Temple de la Lanterne, le dimanche 19 septembre à 17:30

Récital d’orgue à 17 h 30 avec projection sur grand écran, par 4 jeunes organistes virtuoses du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon : Louyse Gris, Joffrey Mialon, Gilles Veysseire et Yunkyung Yang, qui nous interpréteront quelques chefs-d’œuvre de la littérature pour orgue avec, entre autres, Franck et Mendelssohn.

Libre participation (corbeille).

Récital d'orgue, par Louyse Gris, Joffrey Mialon, Gilles Veysseire et Yunkyung Yang, sur l'orgue Joseph Merklin de 1891. Le récital est retransmis sur grand écran. Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon

2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

