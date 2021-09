Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Récital d’orgue à l’église Saint-Jean-Du-Baly Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion Côtes d’Armor Alma Bettencourt, Lauréate du Concours « L’Orgue des Jeunes », donnera un récital d’orgue à l’église de Saint-Jean du Baly le 3 octobre prochain avec l’Association des Amis de l’Orgue de Lannion.

