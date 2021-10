Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Récital d’orgue à la Basilique Sainte-Trinité Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Dimanche 7 novembre 2021 – 16H45.

Basilique Sainte-Trinité. Le répertoire est consacré aux œuvres de Léon Boëlmann, Jean-Sébastien Bach, Louis-James-Alfred Lefébure-Wély, Alexandre Guilmant et d'autres compositeurs. Par Anne-Isabelle de Parcevaux, organiste titulaire de la Cathédrale Saint-Louis de Versailles.

Récital d'orgue à la Basilique Sainte-Trinité

Cherbourg-en-Cotentin

