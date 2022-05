RÉCITAL D’ORGUE

RÉCITAL D’ORGUE, 17 juillet 2022, . RÉCITAL D’ORGUE

2022-07-17 – 2022-07-17 Grand amateur de l’orgue Silbermann de Saint-Quirin, Helmut Deutsch a largement contribué au projet de restauration de l’instrument. Il est professeur à l’université de musique de Stuttgart. Entre hommage à la synthèse franco-germanique des couleurs de l’orgue et virtuosité, le programme d’Helmut Deutsch propose pour conclure le Festival Silbermann une véritable promenade à travers l’Europe des 16ème, 17ème et 18ème siècles. Le concert est gratuit. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville