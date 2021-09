Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot, Saint-Cirq-Lapopie Récital d’Œuvres Renaissance par l’Ensemble La Réjouissance Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: Lot

Récital d’Œuvres Renaissance par l’Ensemble La Réjouissance Saint-Cirq-Lapopie, 18 septembre 2021, Saint-Cirq-Lapopie. Récital d’Œuvres Renaissance par l’Ensemble La Réjouissance 2021-09-18 18:00:00 – 2021-09-18

Saint-Cirq-Lapopie Lot Saint-Cirq-Lapopie Direction : Hélène Dufour – Stefano Intrieri.

Orgue, flute ancienne, 3 Sacqueboutes (ancêtre du trombone). La réservation se fait via festik.net et par téléphone 06 44 01 27 00. La Société des Amis de Saint-Cirq Lapopie organise au Théâtre de la Fourdonne un concert unique par l’Ensemble Baroque “La Réjouissance”, formation spécialiste de musique Baroque et prébaroque (Renaissance) Ce récital de musiques d’époque Renaissance et baroque permettra d’entendre les œuvres que l’on jouait au temps qu’on aime qualifier de siècle d’or de Saint-Cirq et des environs. +33 6 44 01 27 00 Direction : Hélène Dufour – Stefano Intrieri.

@La réjouissance dernière mise à jour : 2021-09-12 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

