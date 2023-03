Récital des poètes en Berry Saint-Doulchard Saint-Doulchard Catégories d’Évènement: Cher

2023-03-26 15:00:00 – 2023-03-26 18:00:00 Saint-Doulchard

Cher Saint-Doulchard 15h : Hommage à Louis Aragon par la Compagnie Maleluka

16h30 : Récital poétique – Textes de Bernard Dimey par Joël Perrin Dimanche 26 mars à 15h – La Grange – Entrée libre

Renseignements au 06 85 75 88 Dans le cadre de l’opération nationale du Printemps des Poètes et en partenariat avec la municipalité de Saint-Doulchard, Les Poètes en Berry vous proposent une belle programmation sur la thématique « FRONTIÈRES ». +33 2 48 23 59 86 Les Poètes en Berry

