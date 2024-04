Récital de violoncelle par Xavier Chatillon Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement, dimanche 21 avril 2024.

Xavier Chatillon

3 suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien BACH



Après un premier prix à l’unanimité et le premier grand prix de la ville du Conservatoire de Marseille, Xavier Chatillon est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y obtient deux premiers prix mention TB à l’unanimité en violoncelle et musique de chambre. Il poursuit sa formation auprès de Philippe Muller, puis est admis en cycle de perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Il a été invité à se produire dans de prestigieux festivals en France et à l’étranger. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

