Récital de Violoncelle de Jean-Éric Thirault La Ciotat, 26 février 2022, La Ciotat.

Récital de Violoncelle de Jean-Éric Thirault La Ciotat

2022-02-26 – 2022-02-26

La Ciotat Bouches-du-Rhône

L’Accademia Chigiana Internationale de Sienne en Italie lui décerne le Diplôme d’Honneur, plus haute distinction, et il devient ensuite Lauréat de la fondation Cziffra.

Jean-Éric Thirault gagne le concours de violoncelle solo de l’Orchestre Colonne de Paris à 24 ans. Il est pendant quelques années violoncelliste à l’Orchestre d’Antenne 2 avec lequel il enregistre les émissions de Michel Drucker, Jacques Martin, Eve Ruggieri.

C’est alors que l’Orchestre Philharmonique d’Anvers lui propose la place de 1er soliste mais Jean-Eric Thirault choisit de s’établir à Marseille, remportant le concours de 1er violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra.

Il transmet en même temps ses connaissances et son savoir au Conservatoire à Rayonnement Régional de cette même ville, puis au conservatoire de La Ciotat où il exerce les fonctions de directeur depuis 2015.

Il joue à travers le monde avec orchestres ou en musique de chambre et partage la scène avec de prestigieux musiciens comme Brigitte Engerer, Annie d’Arco, Claude Bolling, Régis et Bruno Pasquier, Olivier Charlier et tous ses nombreux amis artistes talentueux et humains.

Il est directeur artistique de l’association Prélude & Crescendo œuvrant au développement des musiques et arts de qualité dans la Région Sud.



Programme : Les Suites de Bach n°1, n°4, n°5

Suite N°1 BWV 1007 en sol majeur – Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuets 1&2, Gigue

Suite N°4 BWV 1010 en mi b majeur – Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrées 1&2, Gigue

Suite N°5 BWV 1011 en do mineur – Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavottes 1&2, Gigue

Après ses études en France, il se perfectionne durant quatre années auprès du Maître André Navarra en Allemagne..

