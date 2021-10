Récital de Trompette Pau, 14 octobre 2021, Pau.

Récital de Trompette 2021-10-14 19:30:00 – 2021-10-14 Théâtre Saint Louis Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

Romain Leleu est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme l’un des meilleurs interprètes de sa génération. Elu « révélation soliste instrumental » par les Victoires de la Musique Classique, il se produit en soliste sur les cinq continents, tant en récital qu’accompagné des plus grands orchestres.

Romain Leleu obtient les premier prix de trompette et de musique de chambre au CNSM de Paris avant de se perfectionner auprès de Reinhold Friedrich à la Musikhochschule de Karlsruhe. (…)

Chef d’Orchestre et pianiste français, Samuel Jean, nommé Premier Chef Invité en 2012 de l’Orchestre Régional Avignon Provence, contribue largement au renouveau et au rayonnement de cette structure, en assurant une mission plurielle (symphonique, lyrique, actions culturelles et discographique).

+33 5 59 27 27 08

Les Pierres Lyriques

