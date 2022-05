Récital de Rolf Lislevand, La Mascarade Les Salons, 20 mai 2022, Genève.

Les Salons, le vendredi 20 mai à 20:00

Rolf Lislevand revient à Genève pour un récital exceptionnel au Théâtre Les Salons dans le cadre du Festival Le Luth en-chanté, organisé par l’association des Concerts de Musique Ancienne de Genève. Dans ce merveilleux programme solo, l’interprète norvégien de musique ancienne Rolf Lislevand s’intéresse à la musique de deux compositeurs de la cour de Louis XIV, Robert de Visée (vers 1655-1732) et Francesco Corbetta (vers 1615-1681), né en Italie, et interprète leurs chefs-d’œuvre avec une conscience historique et une inventivité qui appartient à la tradition. De Visée a écrit qu’il fallait jouer ce que les instruments eux-mêmes exigeaient, conseil que Lislevand prend à cœur, ajoutant des introductions improvisées aux passacailles des deux compositeurs. Il utilise ici deux instruments contrastés, la petite guitare baroque aux sonorités étincelantes et cristallines et le théorbe, le roi des luths aux tons plus chaleureux et profonds. Né en 1961 à Oslo, Rolf Lislevand étudie la guitare classique à l’Académie de Musique de l’Etat de Norvège. Durant ses études, il se produit régulièrement dans de nombreux studios, clubs et groupes avec sa guitare électrique, ce qui lui apporte une expérience précieuse de l’improvisation qui marquera profondément son toucher dans son langage musical et son approche de la musique ancienne. Il entre ensuite à la Schola Cantorum Basiliensis où il poursuit ses études auprès d’Hopkinson Smith et d’Eugène Dombois avant d’être invité par Jordi Savall à l’accompagner au sein de ses diverses formations: Hespèrion XX, La Capella Reial de Catalunya et Le Concert des Nations.Il acquiert une parfaite connaissance de la musique française pour viole de gambe du XVllème siècle avec le chef espagnol, et Montserrat Figueras lui fera pour sa part découvrir la musique vocale espagnole des XVIème et XVllème siècles. Il s’établit à Vérone (Italie), où il essaie de reconstituer une manière authentique de jouer la musique italienne de la première moitié du seicento. Il est nommé professeur la même année à la Staatliche Hochschule für Musik à Trossingen en Allemagne et quitte son poste au CNR de Toulouse. Conjointement au travail de son ensemble, il réalise sa vision du répertoire soliste du luth et guitare avec des disques consacrés à la musique de J.S.Bach, Gaspar Sanz et l’école française des luthistes du 17ieme siècle et s’impose comme un des luthistes de référence de notre époque, reconnu par une critique unanime et de nombreux prix discographiques : Diapason d’Or de l’année, 10 de répertoire, Choc du Monde de la Musique, Grammophone’s critic’s choice, Spelemannsprisen. [Réservation vivement conseillée](https://acma.ch/new/wordpress/reservations/)

De 10.- à 30.-

