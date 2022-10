RÉCITAL DE POÉSIES : CÉRÈS PAULINE D’ANDRÉ MARTIN Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire 6 7 EUR Pour clôturer la saison culturelle 2022, le Musée des Métiers sera ouvert à la visite de 14h30 à 18h30. À 16h, André Martin présentera un récital de poésies inspirées par sa jeunesse passée à la ferme de sa tante et mis en musique par les Compagnons de la Tourlandry. Cette représentation se déroulera au Théâtre des Rêveries à Saint-Laurent-de-la-Plaine et viendra clôturer la saison du musée. Récital de poésies au Musée des Métiers. contact@musee-metiers.fr +33 2 41 78 24 08 https://www.musee-metiers.fr/ Théâtre des Rêveries SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE Mauges-sur-Loire

