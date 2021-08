Batz sur mer Eglise Saint-Guénolé 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Récital de poésie et d’orgue par Loïc PICHON et Pierre QUEVAL Eglise Saint-Guénolé 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Récital de poésie et d'orgue par Loïc PICHON et Pierre QUEVAL

le vendredi 3 septembre à 21:00

Eglise Saint-Guénolé 44740 Batz sur mer, le vendredi 3 septembre à 21:00

Dans la continuité des concerts du jeudi, et en partenariat avec les soirées musicales et familiales, la municipalité et l’Association YANGZI, ce récital vous propose un choix de textes de François CHENG, membre de l’Académie Française, avec alternance de pièces à l’orgue. Loïc PICHON, comédien de renom et habitant batzien, dira les extraits du Dit de Tianyi, ponctués par le répertoire classique et les improvisations de Pierre QUEVAL, titulaire à Saint-Ignace et habitué de l’église Saint-Guénolé. Entrée libre dans la mesure des places disponibles et selon les règles sanitaires en vigueur. Collecte au profit des artistes. Pass sanitaire obligatoire.

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T21:00:00 2021-09-03T07:00:00

