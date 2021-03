Récital de poésie, en collaboration avec l’association « Les Poètes de la Cité ». Genève, 22 mars 2021-22 mars 2021, Genève.

Les Poètes de la Cité vous invitent à une lecture de poèmes en format vidéo sur le thème de la « mise en bouche ». Présentée par les divers poètes qui composent cette prolifique association. L’association des Poètes de la Cité célèbre chaque année la Journée Mondiale de la Poésie par un récital de printemps ouvert au public, pour contribuer au rayonnement de la Poésie de langue française dans la Cité. Cette année, quatre sujets d’inspiration guideront les lectures sur le thème global de « **_Mise en bouche_** » : * **Un thème libre** * **Émotions et plats** * **Sucré, salé, épicé** * **Déguster les mots** En cette période perturbée, la poésie est assurément un merveilleux moyen pour partager et alléger le monde. **Intervenants, poètes récitants** _Brigitte Franck,_ _Bakary Bamba Jr,_ _Linda Stroun,_ _Jean-David Christinat,_ _Yann Cherelle,_ _Denis-Pierre Meyer,_ _Regina Joye,_ _Dominique Vallée,_ _Cathy Cohen,_ _Bluette Staeger,_ _Francette Penaud,_ _Albert Anor,_ _Aline Dedeyan._ _Des poèmes de Pierre Chanez et Jean-Martin Tchapchet sont lus par Mme Bigitte Frank._ **En savoir plus** Association littéraire internationale fondée en 1997, les Poètes de la Cité sont animés par leur liberté d’expression dans l’art poétique et leur ouverture à l’esprit international. Notre association poursuit comme but la promotion de la poésie de langue française sous toutes ses formes. Membres de diverses sociétés d’écrivains d’ici et d’ailleurs, nos poètes aiment aller quelquefois plus loin qu’un partage d’écriture pour devenir une voix et découvrir avec le public la beauté de la poésie et ses messages.

