Le jardin pour la Terre, le dimanche 5 juin à 17:30

Toi et moi, est le premier recueil de poésie de Paul Géraldy qu’il adresse à sa femme. Il n’y est question que d’amour et c’est déjà beaucoup ! De la rencontre à la passion, du doute à l’habitude, de la lassitude à la séparation, l’auteur parle de ses sentiments avec une profonde banalité. C’est une poésie simple et lucide que nous offre Paul Géraldy pour parler de l’Amour. Airèl les chante guitare en bandoulière pour vous et moi. Airel chante « Toi et Moi » de Paul Géraldy. Le jardin pour la Terre Terre Neyre, 63220 Arlanc, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Arlanc Puy-de-Dôme

