Récital de piano Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 12 juillet 2022, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

12 12 EUR Nana Chikashua (1ère partie) : oeuvres de Chopin, Liszt, Laguidze, Azaraschvili et Gordeli.

Juliette Mazérand (2nd partie) : oeuvres de Liszt, Bartók et Ligeti (mardi), Schubert et Albeniz (jeudi).

chateauderatilly@orange.fr http://chateauderatilly.fr/

