Récital de Piano Sixt-sur-Aff, 26 mars 2022, Sixt-sur-Aff. Récital de Piano Château de Bézyl Bézyl les Bois Sixt-sur-Aff

2022-03-26 19:00:00 – 2022-03-26 20:30:00 Château de Bézyl Bézyl les Bois

Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine Sixt-sur-Aff Récital de piano classique / romantique au Chateau de Bézyl

Programme exceptionnel:

_Rachmaninoff

_Fazyl Say

_Glinka-Gryaznov Par la virtuose pianiste japonaise TOMOMI

À découvrir sur sa page Youtube: Tomomi Concertiste +33 6 23 48 11 07 http://www.facebook.com/photo/?fbid=981537059152038&set=a.130390937599992 Récital de piano classique / romantique au Chateau de Bézyl

