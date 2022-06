Récital de piano Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Récital de piano Sanguinet, 12 juillet 2022, Sanguinet. Récital de piano

227 Avenue de la Côte d’Argent Eglise de Sanguinet Sanguinet Landes Eglise de Sanguinet 227 Avenue de la Côte d’Argent

2022-07-12 20:30:00 – 2022-07-12 22:00:00

Eglise de Sanguinet 227 Avenue de la Côte d’Argent

Sanguinet

Landes Sanguinet EUR 4 8 Récital de piano de Hugo Panonacle sur un répertoire de Franz Liszt

mardi 12 juillet à 20h30 église de Sanguinet Tarifs : 8€ adulte, 4€ jusqu’à 12 ans inclus

gratuit pour les élèves de moins de 18 ans adhérents de l’ AMS Vente des billets le lundi 11 juillet école de musique Espace Gemme de 17H à 19h et sur place le jour même à l’église. Récital de piano de Hugo Panonacle sur un répertoire de Franz Liszt

mardi 12 juillet à 20h30 église de Sanguinet Tarifs : 8€ adulte, 4€ jusqu’à 12 ans inclus

gratuit pour les élèves de moins de 18 ans adhérents de l’ AMS Vente des billets le lundi 11 juillet école de musique Espace Gemme de 17H à 19h et sur place le jour même à l’église. Récital de piano de Hugo Panonacle sur un répertoire de Franz Liszt

mardi 12 juillet à 20h30 église de Sanguinet Tarifs : 8€ adulte, 4€ jusqu’à 12 ans inclus

gratuit pour les élèves de moins de 18 ans adhérents de l’ AMS Vente des billets le lundi 11 juillet école de musique Espace Gemme de 17H à 19h et sur place le jour même à l’église. px here

Eglise de Sanguinet 227 Avenue de la Côte d’Argent Sanguinet

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse Sanguinet Landes Eglise de Sanguinet 227 Avenue de la Côte d'Argent Ville Sanguinet lieuville Eglise de Sanguinet 227 Avenue de la Côte d'Argent Sanguinet Departement Landes

Sanguinet Sanguinet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanguinet/

Récital de piano Sanguinet 2022-07-12 was last modified: by Récital de piano Sanguinet Sanguinet 12 juillet 2022 227 Avenue de la Côte d'Argent Eglise de Sanguinet Sanguinet Landes

Sanguinet Landes