Récital de piano Penmarch, 14 août 2021-14 août 2021, Penmarch.

Penmarch Finistère

Anne Queffelec et Gaspard Dehaene.

Par Anne Queffelec : Beethoven, deux sonates (op. 109 et 110)

Par Gaspard Dehaene : Bach, préludes et fugues du 2ème livre du clavier bien tempéré ; Mozart : Rondo en la mineur ; Chopin : Mazurkas op 63, 4ème Ballade op 52.

A quatre mains : fantaisie en fa mineur de Schubert

