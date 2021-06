Chaville Parc de l'hôtel de ville Chaville, Hauts-de-Seine Récital de piano Parc de l’hôtel de ville Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Hauts-de-Seine

Récital de piano Parc de l’hôtel de ville, 29 août 2021-29 août 2021, Chaville. Récital de piano

Parc de l’hôtel de ville, le dimanche 29 août à 17:30

### Récital de piano Célimène Daudet se produit dans le monde entier. Elle a fait ses débuts au Carnegie Hall de New York, au Konzerthaus de Vienne et à la Philarmonie de Paris. Elle interprétera des oeuvres de Debussy, Liszt et Scriabine, mais aussi celles du ré »pertoire moins connu du compositeur haïtien Ludovic Lamothe. Récital de piano interprété par Célimène Daudet, pianiste franco-haïtienne. Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T17:30:00 2021-08-29T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chaville, Hauts-de-Seine Autres Lieu Parc de l'hôtel de ville Adresse 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Ville Chaville lieuville Parc de l'hôtel de ville Chaville