Récital de piano par Nans Bart: Debussy, Chopin, Massenet.. Marseille 7e Arrondissement, 8 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Récital de piano par Nans Bart: Debussy, Chopin, Massenet.. Villa Louise 6 Traverse Pey Marseille 7e Arrondissement

2022-05-08 – 2022-05-08 Villa Louise 6 Traverse Pey

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 Présentation de l’artiste:







Artiste passionné, Nans Bart est formé au Conservatoire d’Aix-en-Provence dans les classes de piano de Hubert Woringer et Florence Belraouti. Menant à la fois une intense activité de pianiste et d’enseignant, il se penche sur la composition musicale et la pratique de la musique de chambre.

Membre de la Sacem depuis 2006, il remporte en 2010 le Concours International de composition de Cannes.

Après avoir obtenu les 1er Prix de piano et Musique de chambre au Conservatoire d’Aix-en-Provence, il est lauréat du CNSM de Paris en 2011.

Nans Bart se produit régulièrement en concert en France (Paris, Avignon, Saint-Étienne, Aix-en-Provence, La Roque-d’Anthéron…) et à l’étranger, en Italie et Slovénie en 2013.

Il se produit notamment à Rome en 2014 au Palazzo Capizucchi, en partenariat avec l’Institut français.



Enseignant au Conservatoire de Levallois-Perret et accompagnateur au Conservatoire de Saint-Cloud en 2013, Nans Bart accompagne régulièrement des stages, choeurs et classes d’instruments.

Titulaire du DNSPM de Piano depuis 2015, il remporte la même année le Concours Musical de France.



Son programme :

Musique française et Musique d’Europe centrale

Debussy :

Première arabesque, Bruyères, Clair de Lune

Satie :

1ère Gymnopédie, Gnossienne n°1

Massenet :

Méditation de Thaïs

Anton Rubinstein :

Mélodie en fa Majeur

Théodore Akimenko :

Au coin du feu, Opus 28



Bartok :

4 Danses populaires roumaines

Chopin :

2 Valses en la mineur

Prélude en mi mineur Opus 28

Valse en fa mineur, Opus 70 n°2

Nocturne Opus 15 n°1

Nocturne Opus 55 n°1

2 Nocturnes Opus 9

3 Nocturnes Opus posthume

Récital de piano par Nans Bart: Debussy, Chopin, Massenet..

http://www.delicemusical.com/

Présentation de l’artiste:







Artiste passionné, Nans Bart est formé au Conservatoire d’Aix-en-Provence dans les classes de piano de Hubert Woringer et Florence Belraouti. Menant à la fois une intense activité de pianiste et d’enseignant, il se penche sur la composition musicale et la pratique de la musique de chambre.

Membre de la Sacem depuis 2006, il remporte en 2010 le Concours International de composition de Cannes.

Après avoir obtenu les 1er Prix de piano et Musique de chambre au Conservatoire d’Aix-en-Provence, il est lauréat du CNSM de Paris en 2011.

Nans Bart se produit régulièrement en concert en France (Paris, Avignon, Saint-Étienne, Aix-en-Provence, La Roque-d’Anthéron…) et à l’étranger, en Italie et Slovénie en 2013.

Il se produit notamment à Rome en 2014 au Palazzo Capizucchi, en partenariat avec l’Institut français.



Enseignant au Conservatoire de Levallois-Perret et accompagnateur au Conservatoire de Saint-Cloud en 2013, Nans Bart accompagne régulièrement des stages, choeurs et classes d’instruments.

Titulaire du DNSPM de Piano depuis 2015, il remporte la même année le Concours Musical de France.



Son programme :

Musique française et Musique d’Europe centrale

Debussy :

Première arabesque, Bruyères, Clair de Lune

Satie :

1ère Gymnopédie, Gnossienne n°1

Massenet :

Méditation de Thaïs

Anton Rubinstein :

Mélodie en fa Majeur

Théodore Akimenko :

Au coin du feu, Opus 28



Bartok :

4 Danses populaires roumaines

Chopin :

2 Valses en la mineur

Prélude en mi mineur Opus 28

Valse en fa mineur, Opus 70 n°2

Nocturne Opus 15 n°1

Nocturne Opus 55 n°1

2 Nocturnes Opus 9

3 Nocturnes Opus posthume

Villa Louise 6 Traverse Pey Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-04 par