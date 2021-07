Fontaines Fontaines Fontaines, Saône-et-Loire Récital de Piano par Ilan Zajtmann Fontaines Fontaines Catégories d’évènement: Fontaines

Récital de Piano par Ilan Zajtmann 2021-08-12

Fontaines Saône-et-Loire 10 EUR Ilan Zajtmann, jeune virtuose de 20 ans, nous délivre, avec toute sa personnalité, ses pièces préférées de Mozart, Chopin, Debussy, Brahms.

10 EUR
Au profit de la restauration de l'église Saint-Just de Fontaines
bottussi.christian@orange.fr
https://www.achalon.com/reserver

