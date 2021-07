Flumet Flumet Flumet, Savoie Récital de piano, Olivier Benoit ; Chœur et piano, ensemble vocal éphémère du Val d’Arly Flumet Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Flumet Savoie Récital de Piano :

Claude Debussy 7 préludes

Chopin : polonaise – fantaisie opus 61, 4ème balade opus 52.



Choeur et piano :

Ludwig Van Beethoven : Kyrie

Claude Debussy : Romance et beau soir

