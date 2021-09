Neschers Neschers Neschers, Puy-de-Dôme Récital de piano Neschers Neschers Catégories d’évènement: Neschers

Puy-de-Dôme

Récital de piano Neschers, 18 septembre 2021, Neschers. Récital de piano 2021-09-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-18 22:00:00 22:00:00 La Picoune 4 rue du pont

Neschers Puy-de-Dôme Neschers Denis Farrugia interprète Scarlatti, Beethoven et Schubert. la.picoune@orange.fr +33 4 73 89 96 24 https://www.lapicoune.org/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Neschers, Puy-de-Dôme Autres Lieu Neschers Adresse La Picoune 4 rue du pont Ville Neschers lieuville 45.59099#3.16398