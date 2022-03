Récital de piano ‘Le champs des possibles’ Marie Vermeulin Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 12 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit sous condition

Récital de piano de Marie Vermeulin, dans le cadre de l’ouverture de l’exposition Héroïnes romantiques

Pièce pour piano seul de Virginie Morel, Charlotte Sohy et Mel Bonis

► Programme :

Virginie Morel

Huit études mélancoliques

No 1. [Introduction] – No 2. La calma – No 3. La disperata – No 4. La berceuse No 5. L’incertezza – No 6. Barcarole – No 7. Romanza – 8. Le papillon

♦ Etudes mélodiques de Virginie Morel

Charlotte Sohy

Sonate

I. Animé – II. Lent – III. Très vif

Mel Bonis

Femmes de légende

Phœbé, op. 30 – Viviane, op. 80 – Omphale, op. 86 – Salomé, op. 101/1 Desdémona, op. 101 – Mélisande, op. 109 – Ophélie, op. 165/1

► Durée du concert : 1h10 environ

En savoir plus : Biographie de Marie Vermeulin

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009

Date complète :

© Jean-Baptiste Millot