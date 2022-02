Récital de Piano : Laurence Oldak Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Gap Hautes-Alpes Gap EUR 12 20 Récital de Piano avec Laurence Oldak

Au programme : Chopin

Découverte en 2015 à la sortie de son premier disque solo, Laurence Oldak s’est produite en récital dans des salles prestigieuses telles que la Halle aux Grains. durand.serge2@bbox.fr +33 6 62 56 39 19 L’Impro (face au théâtre la passerelle) 140 boulevard G.Pompidou Gap

