Récital de Piano – Laurence Feltz Aubigny-sur-Nère, 20 novembre 2022, Aubigny-sur-Nère.

Récital de Piano – Laurence Feltz

Aubigny-sur-Nère Cher

2022-11-20 16:30:00 – 2022-11-20

Aubigny-sur-Nère

Cher

Passée par l’école de musique de Bourges, puis différents concervatoires dont le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle a obtenu ses premiers prix en paino et Musique de chambre, la pianiste poursuit son perfectionnement et devient à son tour Professeur de piano, tout en continuant son activité de concertiste.

Laurence Feltz s’est produite en France et en Europe, tant dans des oeuvres pour piano et orchestre que dans des concerts de musique de Chambre et des récitals de piano. Elle propose à Aubigny-sur-Nère un récital où seront jouées les oeuvres de Bach-Busoni, Mozart, Chopin et Liszt.

Laurence Feltz vivait à Aubigny-sur-Nère, fréquentait son école de musique lorsqu’elle a découvert le piano, enfant.

Passée par l’école de musique de Bourges, puis différents concervatoires dont le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle a obtenu ses premiers prix en paino et Musique de chambre, la pianiste poursuit son perfectionnement et devient à son tour Professeur de piano, tout en continuant son activité de concertiste.

Laurence Feltz s’est produite en France et en Europe, tant dans des oeuvres pour piano et orchestre que dans des concerts de musique de Chambre et des récitals de piano. Elle propose à Aubigny-sur-Nère un récital où seront jouées les oeuvres de Bach-Busoni, Mozart, Chopin et Liszt.

CdC Sauldre et Sologne

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-06-27 par