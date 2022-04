Récital de piano “Jiyoun Chin” à la Maison du Berger La Geneytouse La Geneytouse Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La Geneytouse Haute-Vienne La Geneytouse Rdv à 19h30 (lieu non défini). Libre participation au chapeau. Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com Par la Sud- coréenne, Jiyoun Chin, dans le cadre du partenariat avec le CNSM de Paris. Récital « au plus proche de la nature », autour de Debussy, mais aussi une présentation de son programme pour le concours international Long Thibaud.

Le lieu de ce récital vous sera indiqué en fonction du piano disponible auprès de nos amis. Ce ne sera pas à la maison du berger !

