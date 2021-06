Le pouliguen Salle des fêtes André Ravache Le pouliguen, Loire-Atlantique Récital de piano Irakly Avalianiz Salle des fêtes André Ravache Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Salle des fêtes André Ravache, le jeudi 15 juillet à 21:00

Au coeur de l'été, la Ville du Pouliguen vous propose une parenthèse musicale aux côtés du pianiste Irakly Avalianiz. Du romantisme à la musique contemporaine, l'artisre aborde tous les styles. Ses transcriptions, en particulier de Liszt et de Kreisler, d'une extrême difficulté, renforcent sa réputation de musicien d'une qualité exceptionnelle.

2021-07-15T21:00:00 2021-07-15T07:00:00

