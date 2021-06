Gap Gap Gap, Hautes-Alpes Récital de Piano : Ida Pelliccioli Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Récital de Piano : Ida Pelliccioli Gap, 25 juin 2021-25 juin 2021, Gap. Récital de Piano : Ida Pelliccioli 2021-06-25 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-25 22:30:00 22:30:00 L’Impro , Boulevard Pompidou L’Impro , 140 Bd Pompidou , immeuble le Neptune (face au théatre)

Gap Hautes-Alpes EUR 15 22 IDA PELLICCIOLI : Récital de piano

Rameau , Debussy , Albéniz limpro.gap@gmail.com +33 4 92 23 99 96 IDA PELLICCIOLI : Récital de piano

Rameau , Debussy , Albéniz dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse L'Impro , Boulevard Pompidou L'Impro , 140 Bd Pompidou , immeuble le Neptune (face au théatre) Ville Gap lieuville 44.55573#6.07783