Récital de piano François Dumont Charnay-lès-Mâcon, 20 mars 2022, Charnay-lès-Mâcon.

Récital de piano François Dumont Espace La Verchère 350 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon

2022-03-20 – 2022-03-20 Espace La Verchère 350 Chemin de la Verchère

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Charnay-lès-Mâcon

8 8 EUR Un concert exceptionnel de François Dumont, l’un des pianistes français les plus chéris des scènes internationales. Au programme, Frédéric Chopin, qui est au cœur du répertoire de François Dumont, comme en témoigne son dernier enregistrement des Ballades et Impromptus. Passionné par l’œuvre de Maurice Ravel, le pianiste nous livrera également une parfaite interprétation du Gaspard de la Nuit et de la Valse.

Admis à l’âge de 14 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, François Dumont est lauréat des plus grands concours internationaux dont le concours Frédéric Chopin. En 2011, il reçoit le prix de la meilleure révélation aux Victoires de la musique classique.

+33 3 85 34 66 78 https://www.charnay.com/agenda/recital-de-piano/

Espace La Verchère 350 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon

