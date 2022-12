Récital de piano et lectures Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer Cathy Leblanc au piano et Jean François Petit pour la lecture de poèmes et de lettres entre Benjamin Fondane et Jacques Maritain en 1936. +33 2 96 27 71 19 https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/conferences-fin-d-annee-2022 Rue de l’Abbaye Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

