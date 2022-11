Récital de piano de Sophia Vaillant L’Accord Parfait, 28 novembre 2022, Paris.

Le lundi 28 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

. payant

La pianiste Sophia Vaillant célèbre les compositrices françaises.

« La pianiste Sophia Vaillant célèbre les Compositrices françaises d’hier et d’aujourd’hui par un florilège mêlant danses, étude, pièces de genre, en cycles ou isolées. Phrasé souple, pédale claire sont au service d’Hélène de Montgeroult, Louise Farrenc, Cécile Chaminade, Pauline Viardot, Germaine Tailleferre, Lili Boulanger, Betsy Jolas, Edith Lejet, Graciane Finzi et Edit Canat de Chisy, parfaitement comprises et magistralement interprétées ». 4 Diapason, septembre 2022 par Anne Ibos-Augé. » Ce programme est d’une diversité et d’une richesse rare. L’enregistrement est excellent et la qualité d’interprétation de Sophia Vaillant de haute volée. Le Grand Frisson est bien présent. C’est une évidence ! « Audiophile-Magazine, Grand Frisson 2022, 17 septembre 2022, par Joël Chevassus. « … Les miniatures sont interprétées avec une grande sensibilité. Les ambiances bien rendues sont plaisantes dans un jeu soigné et de niveau. » 4 Pizzicato , le 5 septembre 2022 par Remy Franck. « …Il faut féliciter Sophia Vaillant pour ce beau et original programme, excellement interprété. » 16 septembre 2022, par Thierry Vagne

L’Accord Parfait 47, rue Ramey 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/sophiavaillant https://www.facebook.com/sophiavaillant https://studiolaccordparfait.com/events/

@sophiavaillant Sophia Vaillant