Récital de piano de Nicolas Mazmanian La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Récital de piano de Nicolas Mazmanian La Ciotat, 30 septembre 2022, La Ciotat. Récital de piano de Nicolas Mazmanian

Restaurant Le Bistr’ô ZAC de l’Ancre Marine – Chemin du Puits de Brunet La Ciotat Bouches-du-Rhône ZAC de l’Ancre Marine – Chemin du Puits de Brunet Restaurant Le Bistr’ô

2022-09-30 – 2022-09-30

ZAC de l’Ancre Marine – Chemin du Puits de Brunet Restaurant Le Bistr’ô

La Ciotat

Bouches-du-Rhône Le pianiste Nicolas Mazmanian assurera le premier concert de cette nouvelle saison musicale avec un programme d’environ une heure de musiques variées (classique, jazz et musiques de films).



Possibilité de d√Æner sur place avec un repas complet (entrée, plat, dessert et une consommation). L’association Passion’Arts a le plaisir d’annoncer l’ouverture de la saison Passion’Arts 2022-2023. passionarts.concerts@laposte.net ZAC de l’Ancre Marine – Chemin du Puits de Brunet Restaurant Le Bistr’ô La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu La Ciotat Adresse La Ciotat Bouches-du-Rhône ZAC de l'Ancre Marine - Chemin du Puits de Brunet Restaurant Le Bistr'ô Ville La Ciotat lieuville ZAC de l'Ancre Marine - Chemin du Puits de Brunet Restaurant Le Bistr'ô La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône

La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/

Récital de piano de Nicolas Mazmanian La Ciotat 2022-09-30 was last modified: by Récital de piano de Nicolas Mazmanian La Ciotat La Ciotat 30 septembre 2022 Bouches-du-Rhône La Ciotat Restaurant Le Bistr'ô ZAC de l'Ancre Marine - Chemin du Puits de Brunet La Ciotat Bouches-du-Rhône

La Ciotat Bouches-du-Rhône