Récital de piano d'Ayame Ishise

Thouars, 3 décembre 2022

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo Thouars Deux-Svres

2022-12-03 – 2022-12-03

Deux-Svres Thouars 5 EUR Ayame Ishise, 28 ans, est née à Toyama au Japon et s’est formée auprès de Mari Takeda, Naomi Ebihara, et Satoshi Gogami. En 2017, après ses études à la Tokyo University of Music, elle rejoint l’École Normale de Musique de Paris pour y travailler avec Guigla Katsarava puis avec Pascal Rogé en 2022. Ayame Ishise a remporté le Premier Prix au Concours Claude Kahn, au concours Les Clés d’Or en 2019, puis le Deuxième Prix au Concours Albert Roussel qui s’est tenu à la salle Cortot en 2021. Elle remporte en 2022 le Prix Cortot, en présentant un programme Scriabine et Prokofiev. Venez découvrir cette virtuose, qui nous fait l’honneur de s’arrêter en Thouarsaau Conservatoire Tyndo. En partenariat avec L’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot & YAMAHA Music Europe. Production : PHARES, Paris. YAMAHA, ENMPAC, PHARES

Une belle soirée à venir et à ne surtout pas manquer au conservatoire ! Lauréate du Diplôme Supérieur de Concertiste de l’École Normale de Musque de Paris Alfred Cortot 2022, Ayame Ishise nous fait l’honneur de s’arrêter en Thouarsais, au Conservatoire Tyndo, pour nous offrir un sublime récital de piano. +33 5 49 66 17 65 Mai TOYAMA

