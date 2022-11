Récital de piano d’automne Saales Saales Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saales

Récital de piano d’automne Saales, 26 novembre 2022, Saales. Récital de piano d’automne

39 Grand’rue Saales Bas-Rhin

2022-11-26 – 2022-11-26 Saales

Bas-Rhin Saales L’association Environnement et Culture de Saâles propose le récital de piano d’automne de Michel Capperon à Saâles. Notre invité pianiste nous a préparé un programme avec des œuvres de Beethoven et Schubert. Saales

dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saales Autres Lieu Saales Adresse 39 Grand'rue Saales Bas-Rhin Ville Saales lieuville Saales Departement Bas-Rhin

Saales Saales Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saales/

Récital de piano d’automne Saales 2022-11-26 was last modified: by Récital de piano d’automne Saales Saales 26 novembre 2022 39 Grand'rue Saales Bas-Rhin Bas-Rhin Saales

Saales Bas-Rhin