Récital de piano Cordélia Williams Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement, jeudi 4 avril 2024.

Le Musée Regards de Provence vous propose un récital de piano Cordélia Williams dans le cadre de l’exposition « Poésie & Lumière » Jean-Pierre Blanche.

Dans le cadre de l’exposition de Jean-Pierre Blanche, Cordélia Williams, amie de l’artiste et pianiste renommée, se produira au Musée Regards de Provence le temps d’une soirée exceptionnelle à l’occasion de la sortie de son disque « Cascade ».



Programme

Beethoven Six Bagatelles op. 126

Prokofiev Visions Fugitives (sélection)

Scriabin Sonata-Fantasie no. 2

Schubert Sonata in A major D959 (La majeure)



Visite libre des expositions avant le concert. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:30:00

fin : 2024-04-04

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

