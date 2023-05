Récital de piano : compositeurs russes Médiathèque Marguerite Duras, 10 juin 2023, Paris.

Le samedi 10 juin 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Voix et cordes, timbres et claviers se rencontrent et s’accordent pour produire une atmosphère riche, subtile et unique. Avec Anna Tcherkasskaia au piano et Irina Kopylova au chant.

Ce

concert a pour but de vous faire découvrir quelques œuvres des compositeurs

russes comme Moussorgski, Rimski-Korsakov, Tchaïkovski et de vous faire entendre des

extraits des « Saisons », des pièces pour piano et des airs

interprétés par une soprano.

Il se déroule dans le cadre du temps fort Enfants et musique

Les

deux artistes sont de formation classique :

Anna Tcherkasskaia

Originaire

de Russie, Anna Tcherkasskaia est diplômée

du Conservatoire Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg dans les classes

de piano, musique de chambre, accompagnement et formation musicale. Par la

suite, elle choisit de se perfectionner aux CRR (Conservatoire à rayonnement régional) de Boulogne et de

Saint-Maur, où elle remporte de nombreux prix et à l’École Normale de Musique

de Paris où elle obtient brillamment le Diplôme Supérieur de

Piano.

Parallèlement

elle travaille avec S. Zapolsky (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) en qualité

d’accompagnatrice. Elle se produit régulièrement avec des solistes

lyriques, notamment à l’Opéra de Nancy, et comme chef de chant à l’Opéra

d’Ekaterinbourg, en collaboration avec P. Klinitchev et I.Ouchakov (Théâtre

Bolchoï).

Titulaire

du CA (Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique), elle est lauréate en 2013 du concours externe de professeur

d’enseignement artistique (PEA).

Depuis

2015, elle est professeur et accompagnatrice au conservatoire de Chelles.

Irina Kopylova

Après un diplôme en pédagogie musicale à Saint-Pétersbourg,

Irina Kopylova suit une formation lyrique et scénique avec les maîtres

du Théâtre Mariinski, puis donne de nombreux concerts et récitals en

Russie, Finlande et Italie.

Elle poursuit ses études de chant en

Italie et obtient son diplôme au Conservatoire Cimarosa à Avellino, et

se perfectionne avec Raina Kabaivanska à l’Académie Lyrique d’Osimo.

Elle y tient plusieurs rôles lyriques (Adina, Susanna, Gilda, Norina,

Sophie) avant de retourner en Russie où elle intègre la troupe du

Saint-Pétersbourg Opéra, pour y chanter Gilda dans Rigoletto et participer à de nombreux concerts.

Invitée

en France par le Festival Les Nuits Musicales de Bazoches (pour chanter

Gilda encore une fois), elle décide alors de se fixer à Paris et, après

avoir été́ invitée dans plusieurs festivals, elle intègre le chœur de

l’Opéra national de Paris, et participe en soliste à de nombreux

spectacles, allant des œuvres de Mozart à celles de Schoenberg sous la

direction de chefs prestigieux, de Valery Gergiev à Philippe Jordan.

Elle participe également à des concerts (Schumann, Brahms, Dvorak,

Chostakovitch…).

La soprano est invitée par Alain Duault à

participer à la croisière musicale CroisiEurope de Saint-Pétersbourg à

Moscou au cours duquel elle interprète un répertoire russe accompagnée

au piano par Ludmila Berlinskaïa et François Chaplin. Elle chante

ensuite le rôle de la Jeune Fille Polovtsiènne dans Le Prince Igor

de Borodine à l’Opéra Bastille. Invitée par Ludmila Berlinskaïa en

juillet 2021, elle participe au Festival « La Clé des Portes » et interprète

le rôle de Madame Chat dans le Conte symphonique de Chostakovitch. Palais Garnier

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

