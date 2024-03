Récital de piano Chaveignes, dimanche 7 juillet 2024.

Récital de piano Chaveignes Indre-et-Loire

Dimanche

François Cornu nous conte les personnalités fort différentes de Franz Liszt et Frédéric Chopin et interprète Nocturnes, Mazurkas et Scherzo n°2 pour l’un, Un sospiro, Jeux d’eau à la Villa d’Este et Rapsodie hongroise n°13 pour l’autre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 17:30:00

fin : 2024-07-07

La Varenne

Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@salledurondpoint.com

