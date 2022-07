RÉCITAL DE PIANO AXEL LENARDUZZI Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

RÉCITAL DE PIANO AXEL LENARDUZZI Nébian, 15 août 2022, Nébian. RÉCITAL DE PIANO AXEL LENARDUZZI

Domaine de la Tour

RD609 Nébian Hérault

2022-08-15 21:15:00 21:15:00 – 2022-08-15 Nébian

Hérault 10 EUR Dans une vie, les moments de ténèbres peuvent pousser l’âme vers la lumière et l’accomplissement. Là est l’inspiration de ce concert. Bach dans son énergie rédemptrice préludant la vie intérieure bouleversée de Brahms, avant que la lumière rayonne dans Liszt, puis après une nouvelle plongée nostalgique avec Brahms, une explosion de soleil dans Ravel et Rachmaninoff. Dans une vie, les moments de ténèbres peuvent pousser l’âme vers la lumière et l’accomplissement. Là est l’inspiration de ce concert. Bach dans son énergie rédemptrice préludant la vie intérieure bouleversée de Brahms, avant que la lumière rayonne dans Liszt, puis après une nouvelle plongée nostalgique avec Brahms, une explosion de soleil dans Ravel et Rachmaninoff. Dans une vie, les moments de ténèbres peuvent pousser l’âme vers la lumière et l’accomplissement. Là est l’inspiration de ce concert. Bach dans son énergie rédemptrice préludant la vie intérieure bouleversée de Brahms, avant que la lumière rayonne dans Liszt, puis après une nouvelle plongée nostalgique avec Brahms, une explosion de soleil dans Ravel et Rachmaninoff. Nébian

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse Domaine de la Tour RD609 Nébian Hérault Ville Nébian lieuville Nébian Departement Hérault

Nébian Nébian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nebian/

RÉCITAL DE PIANO AXEL LENARDUZZI Nébian 2022-08-15 was last modified: by RÉCITAL DE PIANO AXEL LENARDUZZI Nébian Nébian 15 août 2022 Domaine de la Tour RD609 Nébian Hérault

Nébian Hérault