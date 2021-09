Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Récital de piano au Potager des Princes Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Récital de piano au Potager des Princes Chantilly, 25 septembre 2021, Chantilly. Récital de piano au Potager des Princes 2021-09-25 – 2021-09-25

Chantilly Oise 25 25 Le Potager des Princes est heureux d’accueillir le Rotary club de Chantilly ce week-end au Théâtre de la Faisanderie.

Charlotte Muniésa et Eric Lemercier interprèteront des œuvres de Mozart et Chopin à quatre mains dans un cadre unique.

Les bénéfices seront versés à l’association Mon Cartable Connecté qui aide à la scolarisation des enfants hospitalisés en longue maladie. Réservez vos places :

25 septembre 2021 : 26 septembre 2021 : Le Potager des Princes est heureux d’accueillir le Rotary club de Chantilly ce week-end au Théâtre de la Faisanderie.

Charlotte Muniésa et Eric Lemercier interprèteront des œuvres de Mozart et Chopin à quatre mains dans un cadre unique.

Les bénéfices seront versés à l’association Mon Cartable Connecté qui aide à la scolarisation des enfants hospitalisés en longue maladie. Réservez vos places :

25 septembre 2021 : 26 septembre 2021 : Le Potager des Princes est heureux d’accueillir le Rotary club de Chantilly ce week-end au Théâtre de la Faisanderie.

Charlotte Muniésa et Eric Lemercier interprèteront des œuvres de Mozart et Chopin à quatre mains dans un cadre unique.

Les bénéfices seront versés à l’association Mon Cartable Connecté qui aide à la scolarisation des enfants hospitalisés en longue maladie. Réservez vos places :

25 septembre 2021 : 26 septembre 2021 : Potager des Princes dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville 49.19568#2.47568