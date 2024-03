Récital de piano Anastasia Rizikov Eglise Saint-Ferdinand Arcachon, samedi 6 avril 2024.

Récital de piano Anastasia Rizikov Eglise Saint-Ferdinand Arcachon Gironde

Lauréate à l’âge de sept ans du Concours international de piano Vladimir Horowitz à Kiev, Anastasia Rizikov reçoit les plus hautes distinctions dans une demi-douzaine de concours internationaux de piano.

À la suite d’un 1er prix au Concours International de Piano de Jaén, elle enregistre son premier album à l’âge de 16 ans (Naxos Records).

Anastasia Rizikov se perfectionne au Conservatoire de Paris dans la classe de Frank Braley. Elle s’est notamment produite au Verbier Festival, au Carnegie Hall Recital Hall ou encore au National Center for the Performing Arts de Pékin et a déjà partagé la scène avec Daniel Lozakovic et Gautier Capuçon.

En 2024, elle enregistre un disque avec la violoncelliste Lisa Strauss sous le label Warner Classics Erato. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 19:30:00

Eglise Saint-Ferdinand 3 Avenue de Mendivil

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Récital de piano Anastasia Rizikov Arcachon a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Arcachon