Récital de piano à Vendôme. Toujours fidèle aux Amis de la Musique en Vendômois, Antonio di Cristofano qui a encore joué sur différentes scènes européennes en 2021, reviendra devant le public loir-et-chérien dimanche 20 mars à Vendôme. Le pianiste virtuose italien lui réserve un récital haut en couleurs sentimentales composé de sonates de Mozart, Beethoven et Schubert. Au programme : MOZART (1756-1791) : sonate pour piano n°10 en ut majeur KV 330, BEETHOVEN (1770-1827) : sonate pour piano n°8 en do mineur op.13, dite « Pathétique », SCHUBERT (1797-1828) : sonate pour piano n°4 en la mineur op.164 (D 537). Un festival de sonates par le pianiste virtuose Antonio di Cristofano ! info@musique-vendomois.org +33 6 67 37 39 33 https://www.musique-vendomois.org/

