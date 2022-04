Récital de Natacha Triadou “Les merveilles du violon” Royaucourt-et-Chailvet, 25 mai 2022, Royaucourt-et-Chailvet.

Récital de Natacha Triadou “Les merveilles du violon” Royaucourt-et-Chailvet

2022-05-25 – 2022-05-25

Royaucourt-et-Chailvet Aisne Royaucourt-et-Chailvet

Rendez-vous le mercredi 25 mai à 20h30 pour venir écouter le récital de Natacha Triadou à l’église de Saint-Julien de Royaucourt à Royaucourt-et-Chailvet.

Un voyage musical exceptionnel, commenté, avec quelques anecdotes savoureuses, un vrai moment de partage et d’émotion !

Grâce à des œuvres célèbres, mais aussi des découvertes surprenantes…

Au programme : Bach, Beethoven , Paganini , Sarasate , Tárrega, Vieuxtemps, Ysaye

Le violon se lancera dans une aventure qui mettra en lumière ses innombrables facettes, une grande diversité de styles, au travers de pièces d’une virtuosité extrême, comme la transcription par Ernst du Roi des Aulnes de Schubert…, ou en passant par un clin d’oeil à Beethoven. Les compositions de Bach, Ysaye, Paganini ou Sarasate, incontournables dans l’histoire du violon, seront entourées d’autres œuvres pétillantes, comme celle de Vieuxtemps, etc., et du si touchant “Recuerdos de la Alhambra” de Tarrega, qui seront également au programme de ce concert riche et varié.

Tarif adulte : 10€

Tarif pour les moins de 18 ans : 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif spécial de soutien aux frais de restauration de l’église : 20€

Billets en vente en ligne : https://amis-st-julien-royaucourt.org/acheter-des…/) et sur place.

Amis église Royaucourt et Chailvet

Royaucourt-et-Chailvet

