Récital de musique et chanson par le Emhorizons Truchtersheim, samedi 3 février 2024.

Cocktail de voix et piano, le Duo Absinthes vous invite à un voyage au début du 20ème siècle, entre Paris et Berlin, dans l’atmosphère équivoque des cabarets.

Au lendemain de la Grande Guerre, l’Europe renaît de ses cendres ; un vent de liberté et d’anticonformisme souffle sur la jeunesse. Paris et Berlin connaissent une effervescence créatrice renouvelée. Artistes, androgynes, gigolos, garçonnes, toute une faune nocturne se côtoie avec ivresse dans ce monde interlope.

Avec élégance et esprit, Clarissa Worsdale (soprano) et Motoko Harunari (piano) déploient une palette chatoyante alliant charme et causticité. Le Duo Absinthes dresse le portrait d’une féminité multiple, moderne, affirmée et excentrique. EUR.

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est info@bertrandgillig.fr

Début : 2024-02-03 16:00:00

fin : 2024-02-03 17:00:00



