2022-08-11 – 2022-08-11

Saint-Martial-de-Valette Dordogne Saint-Martial-de-Valette De la musique de chambre Bach, Haydn, Kodaly…

Dans le cadre du stage d’été “Musique de Chambre” de l’association Foliamusica Cantabile. De la musique de chambre Bach, Haydn, Kodaly…

