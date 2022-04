Récital de musique classique au piano pour le mois de l’autisme Espace Jean Vautrin, 22 avril 2022, Bègles.

Récital de musique classique au piano pour le mois de l’autisme

Espace Jean Vautrin, le vendredi 22 avril à 19:00

Dans le cadre du mois de sensibilisation à l’autisme, récital de musique classique au piano avec William tHEVIOT, ans une ambiance conviviale. Au programme, les compositeurs romantiques du XIXe siècle. Vous pouvez voir des vidéos (concerts et interviews notamment) sur la chaîne Youtube de l’artiste (et éventuellement vous y abonner gratuitement) en cliquant simplement sur le lien suivant : [https://www.youtube.com/channel/UCvfnAFEaUYslKSVShAMtBlA/videos](https://www.youtube.com/channel/UCvfnAFEaUYslKSVShAMtBlA/videos) Une musique vivante et fraîche, une rencontre unique à travers un véritable élixir sonore, un spectacle magique et énergique au diapason avec le public pour chambouler les âmes et les cœurs. Bref, un temps fort riche en émotions à ne pas manquer ! Possibilité de selfies avec l’artiste et don d’affiches dédicacées en souvenir en fin de spectacle.

Gratuit

Dans le cadre du mois de sensibilisation à l’autisme, récital de musique classique au piano avec William THEVIOT. Au programme, les compositeurs romantiques du XIXe siècle.

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles Hourcade Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T19:00:00 2022-04-22T20:00:00