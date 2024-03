Récital de musique Chilienne Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 13 avril 2024.

Récital de musique Chilienne Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Simon Varas est un jeune chanteur et guitariste chilien. Il interprète des chansons traditionnelles et il est aussi un auteur compositeur et nous offre ses propres chansons accompagné de sa guitare .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:30:00

fin : 2024-04-13

Place de la Collégiale

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine hoffness@wanadoo.fr

L’événement Récital de musique Chilienne Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2024-03-19 par OT de Noblat