Récital de Musique Baroque Perros-Guirec, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Perros-Guirec.

Récital de Musique Baroque 2021-07-20 20:30:00 – 2021-07-20 centre ville Eglise Saint Jacques

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Récital de musique Baroque

Le contre-ténor Mathieu Salama et son ensemble de musique de chambre vous proposent un florilège d’airs exprimant tour à tour, la joie, la mélancolie, les passions, la douleur, la folie, tissant le fil conducteur de ce voyage baroque. Extraits tirés des plus grands opéras de Vivaldi, Haendel, Monteverdi, Frescobaldi ainsi que quelques airs étranges et poétiques de Purcell.

Programme de 1H15 :

George Frideric Händel (1685-1759)

• Cara sposa

• Rompo i lacci (Guido)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

• Il Farnace RV 711, Venezia 1727 : « Gelido in ogni vena »

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

• Si dolce il tormento

• Pur ti miro

Bach Gounod

• Ave Maria

Girolamo FRESCOBALDI

• Se l’aura spira

Henry Purcell (1659-1695)

• Music for a While

• Cold song

George Frideric Händel (1685-1759)

• Sì, la voglio e l’otterrò / Opéra Serse, HWV 40, Act 2

Distribution :

Contre-ténor Sopraniste : Mathieu Salama

Viole de Gambe : Geneviève l’Hostis

Clavecin : Ghislaine Gignoux

Mardi 20 juillet à 20h30

Eglise St Jacques – place de l’église

Entrée Libre

+33 6 11 68 22 95 http://www.mathieusalama.com/concerts

Récital de musique Baroque

Le contre-ténor Mathieu Salama et son ensemble de musique de chambre vous proposent un florilège d’airs exprimant tour à tour, la joie, la mélancolie, les passions, la douleur, la folie, tissant le fil conducteur de ce voyage baroque. Extraits tirés des plus grands opéras de Vivaldi, Haendel, Monteverdi, Frescobaldi ainsi que quelques airs étranges et poétiques de Purcell.

Programme de 1H15 :

George Frideric Händel (1685-1759)

• Cara sposa

• Rompo i lacci (Guido)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

• Il Farnace RV 711, Venezia 1727 : « Gelido in ogni vena »

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

• Si dolce il tormento

• Pur ti miro

Bach Gounod

• Ave Maria

Girolamo FRESCOBALDI

• Se l’aura spira

Henry Purcell (1659-1695)

• Music for a While

• Cold song

George Frideric Händel (1685-1759)

• Sì, la voglio e l’otterrò / Opéra Serse, HWV 40, Act 2

Distribution :

Contre-ténor Sopraniste : Mathieu Salama

Viole de Gambe : Geneviève l’Hostis

Clavecin : Ghislaine Gignoux

Mardi 20 juillet à 20h30

Eglise St Jacques – place de l’église

Entrée Libre