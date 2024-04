Récital de Marina Viotti : Porque existe otro querer – Les Art’Scènes Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes, mercredi 17 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-17 20:00 –

Gratuit : non 25 € / 12 € réduit Réservation sur lesartscenes.fr

Concert. Marina Viotti, mezzo-sopranoGabriel Bianco, guitare « Porque existe otro querer » (« parce qu’il existe un autre amour ») croise romances françaises et hispaniques pour explorer le kaléidoscope chromatique de l’amour. Habituée des hybridations, Marina Viotti retrouve ici le guitariste Gabriel Bianco et décline, dans de nombreux arrangements inédits, les pièces de Fauré, de Falla, Massenet, mais aussi d’Isolina Carrillo ou de Jacques Brel. Unies par une même couleur, ces chansons si différentes de tons, de styles et d’esthétiques trouvent une cohérence dans des rapprochements inattendus, comme autant de variations du discours amoureux. Si Marina Viotti sait habiller les mots de Ferré, d’Armand Silvestre ou de Sully Prudhomme du velours de sa voix, elle trouve également le feu dans les Siete Canciones populares españolas de Manuel de Falla ou la langueur avec les Dos Gardenias. Lorsque cette voix flamboyante rencontre l’art de coloriste de Gabriel Bianco qui distille ici ombres et lumières, c’est la magie qui se met à l’œuvre. Dans le cadre des Art’Scènes

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

